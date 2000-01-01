07.10 11:12 MIGnews.com

В Ливане задержали "израильских" шпионов

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Службы безопасности Ливана задержали трех человек, которые якобы шпионили в пользу Государства Израиль. Об этом сообщает ливанская газета "Al-Akhbar" в субботу, 7 октября.По утверждениям издания, были задержаны три гражданина Ливана, которые собирали данные о группировке "Хизбалла", которая в Израиле считается террористической. Собранную информацию "шпионы" якобы передавали израильскому ведомству разведки и специальных задач "Моссад".Однако "Al-Akhbar" не привела каких-либо независимых подтверждений указанной информации.Власти Ливана время от времени заявляют о задержании шпионов, которые работают на Израиль внутри страны.Но израильское правительство не комментирует обвинения такого рода.