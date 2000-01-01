07.10 23:34 MIGnews.com

В Дании нашли части тела погибшей журналистки Ким Уолл

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Полиция Дании обнаружила части тела погибшей шведской журналистки Ким Уолл, обезглавленное туловище которой было найдено в море в августе.Отмечается, что во время подводных поисков голова, ноги, а также одежда журналистки были найдены в пластиковых пакетах, сообщают европейские СМИ со ссылкой на следователя Йенса Моллера Йенсена.Кроме того, вместе с частями тела также находились нож и "тяжёлые металлические предметы", предназначенные для того, чтобы пакеты не всплывали на поверхность.Ранее в расследовании дела владельца частной подводной лодки Nautilus Петера Мадсена, подозреваемого в убийстве шведской журналистки Ким Уолл, появилась находка, способная оказать влияние на ход следствия.Петер Мадсен и Ким Уолл вышли вдвоём на подводной лодке 10 августа. Позднее на субмарине, терпящей бедствие около Копенгагена, был обнаружен только сам изобретатель. Обезглавленное тело журналистки было найдено в море 11 дней спустя, передает RT.