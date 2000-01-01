07.10 13:59 MIGnews.com

Мужчина напал на охранника больницы в Беэр-Шеве

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Израильская полиция задержала человека, который напал на охранника больницы "Сорока" в Беэр-Шеве. Чиновники заявили, что это не первый за последнее время инцидент с нападением на медицинских работников.Нападавший оказался родственником женщины, которая родила на днях, согласно данным израильских СМИ.Полиция забрала мужчину на допрос.Пока неизвестно был ли ранен охранник в результате нападения. Подробности инцидента уточняются."Мы решительно осуждаем любую форму насилия, направленную на персонал госпиталя. Мы будем действовать решительно, чтобы бороться с этим", - говорится в заявлении руководства больницы.