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Мужчина напал на охранника больницы в Беэр-Шеве | Фото: Thinkstock07.10 13:59   MIGnews.com

Мужчина напал на охранника больницы в Беэр-Шеве

Израильская полиция задержала человека, который напал на охранника больницы "Сорока" в Беэр-Шеве. Чиновники заявили, что это не первый за последнее время инцидент с нападением на медицинских работников.

Нападавший оказался родственником женщины, которая родила на днях, согласно данным израильских СМИ.

Полиция забрала мужчину на допрос.

Пока неизвестно был ли ранен охранник в результате нападения. Подробности инцидента уточняются.

"Мы решительно осуждаем любую форму насилия, направленную на персонал госпиталя. Мы будем действовать решительно, чтобы бороться с этим", - говорится в заявлении руководства больницы.
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