07.10 17:37 MIGnews.com

Машина въехала в толпу в центре Лондона

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Полиция британской столицы сообщает об инциденте, произошедшем 7 октября неподалеку от Гайд-парка в Лондоне, где в толпу пешеходов въехал автомобиль.Би-би-си сообщает о пострадавших в результате случившегося, но их число не уточняется. На место событий прибыли сотрудники правопорядка и "скорая помощь". Очевидцы утверждают, что над местом происшествия кружат вертолеты.Водителя автомобиля задержали и допрашивают с целью выяснения обстоятельств и его мотивов, поэтому говорот о теракте пока еще рано.