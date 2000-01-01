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Машина въехала в толпу в центре Лондона 07.10 17:37   MIGnews.com

Машина въехала в толпу в центре Лондона

Полиция британской столицы сообщает об инциденте, произошедшем 7 октября неподалеку от Гайд-парка в Лондоне, где в толпу пешеходов въехал автомобиль.

Би-би-си сообщает о пострадавших в результате случившегося, но их число не уточняется. На место событий прибыли сотрудники правопорядка и "скорая помощь". Очевидцы утверждают, что над местом происшествия кружат вертолеты.

Водителя автомобиля задержали и допрашивают с целью выяснения обстоятельств и его мотивов, поэтому говорот о теракте пока еще рано.
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