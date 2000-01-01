07.10 18:00 MIGnews.com

Клоунада в Израиле продолжается: задержаны еще 7 шутников

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Израильская полиция выявила еще большее число "шутников", которые пугают израильтян. Так, 7 октября были задержаны и препровождены для допроса двое подростков из арабского города Шфарам, что на севере Израиля. Как сообщили в правоохранительных органах, задержать их было решено после того, как во время обыска в их автомобиле в Кирьят-Яме были обнаружены клоунские маски и отвертки.Полицейские подчеркивают, что данный инцидент – лишь один из многих за последние дни, в ходе которых нарушители общественного покоя, преимущественно подростки, надевают устрашающие маски, как правило, клоунов, и выходят в людные места, чтобы пугать прохожих. При этом многие из клоунов вооружены ножами или топорами.Другой такой случай был зафиксирован в ночь с пятницы на субботу в поселении Маале-Адумим, жители которого сообщили о том, что видели молодых людей в клоунских масках. Прибывшие полицейские задержали группу из пятерых подростков, при обыске которых обнаружили две клоунские маски и костюмы. Родителей "весельчаков" вызвали в полицейский участок.Полицейские обещают бороться с данным противозаконным явлением, нарушающее повседневную жизнь мирных граждан. Такое поведение правоохранители называют безответственным и призывают подростков не участвовать в подобных розыгрышах.