07.10 19:52 MIGnews.com

Въезд в толпу в Лондоне - не теракт

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В полиции Лондона сообщают, что инцидент, произошедший около Гайд-парка и Музея естественной истории в Южном Кенсингтоне, не имеет террористической подоплеки."Офицеры на месте происшествия расследуют причины произошедшего", — заявив Скотленд-Ярде.На месте инцидента был задержан один человек, однако полиция подчеркивает, что он пока не арестован – с ним беседуют полицейские."Подробности все уточняются, я постоянно общаюсь с полицией и поддерживаю тесный контакт с помощником мэра Марком Роули (глава британской полиции по борьбе с терроризмом – ред.) и главами служб экстренной помощи", - сообщил градоначальник Лондона Садик Хан.В результате происшествия улицы вокруг музей были перекрыты, а весь Южный Кенсингтон – оцеплен.На Даунинг-стрит отметили, что премьер-министра Терезу Мэй тоже держат в курс на счет происходящего.