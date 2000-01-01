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Въезд в толпу в Лондоне - не теракт 07.10 19:52   MIGnews.com

Въезд в толпу в Лондоне - не теракт

В полиции Лондона сообщают, что инцидент, произошедший около Гайд-парка и Музея естественной истории в Южном Кенсингтоне, не имеет террористической подоплеки.

"Офицеры на месте происшествия расследуют причины произошедшего", — заявив Скотленд-Ярде.

На месте инцидента был задержан один человек, однако полиция подчеркивает, что он пока не арестован – с ним беседуют полицейские.

"Подробности все уточняются, я постоянно общаюсь с полицией и поддерживаю тесный контакт с помощником мэра Марком Роули (глава британской полиции по борьбе с терроризмом – ред.) и главами служб экстренной помощи", - сообщил градоначальник Лондона Садик Хан.


В результате происшествия улицы вокруг музей были перекрыты, а весь Южный Кенсингтон – оцеплен.

На Даунинг-стрит отметили, что премьер-министра Терезу Мэй тоже держат в курс на счет происходящего.
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