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Швейцария. Беженец пытался зарезать полицейских | Фото: Thinkstock07.10 21:40   MIGnews.com

Швейцария. Беженец пытался зарезать полицейских

Правоохранительные службы Швейцарии сообщили о нападении, совершенном беженцем в одном центре беженцев, расположенном в городе Бриссаго (кантон Тичино), ранив при этом двух людей.

Как утверждают в полиции, днем в субботу, 7 октября, вооруженный двумя ножами 38-летнего соискатель убежища из Шри-Ланки набросился на полицейских и других беженцев, двое из которых пострадали.

Сотрудники правопорядка открыли по злоумышленнику огонь, в результате чего он после неудачных попыток оказания первой помощи скончался на месте.

"Чтобы гарантировать безопасность всех присутствующих, один из полицейских выстрелил из пистолета и серьезно ранил агрессора", - говорится в заявлении полиции Тичино.
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