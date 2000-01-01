07.10 21:40 MIGnews.com

Швейцария. Беженец пытался зарезать полицейских

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Правоохранительные службы Швейцарии сообщили о нападении, совершенном беженцем в одном центре беженцев, расположенном в городе Бриссаго (кантон Тичино), ранив при этом двух людей.Как утверждают в полиции, днем в субботу, 7 октября, вооруженный двумя ножами 38-летнего соискатель убежища из Шри-Ланки набросился на полицейских и других беженцев, двое из которых пострадали.Сотрудники правопорядка открыли по злоумышленнику огонь, в результате чего он после неудачных попыток оказания первой помощи скончался на месте."Чтобы гарантировать безопасность всех присутствующих, один из полицейских выстрелил из пистолета и серьезно ранил агрессора", - говорится в заявлении полиции Тичино.