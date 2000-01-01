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Ложная ракетная тревога на юге Израиля | Фото: Israel Defense Forces/Flickr08.10 07:14   MIGnews.com

Ракетная тревога на юге Израиля

Вечером в субботу, 7 октября, в двух израильских общинах около границы с сектором Газа сработала сирена воздушной тревоги "Цева адом". Однако, как сообщили в Армии обороны Израиля, тревога оказалась ложной.

Напомним, что это данный случай далеко не первый за последнее время – за прошедшие месяцы ложная тревога срабатывала неоднократно.

В этот раз сирена раздалась в Нетив-А-Асаре и кибуце Яд-Мордехай, расположенных в региональном совете Хоф-Ашкелон.

Военные не сообщили, что именно могло вызвать тревогу.
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