07.10 08:06 MIGnews.com

Тысячи пришли на похороны бизнесмена, убитого в Кфар-Кассем

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В еврейском поселении Элькана прошли похороны 70-летнего предпринимателя Реувена Шмерлинга, убитого в Кфар-Кассем. Более тысячи человек пришли проводить израильтянина в последний путь.Тело со следами насилия пожилого мужчины было обнаружено 4 октября возле арабского поселения Кфар-Кассем.Власти Израиля заявили, что на данный момент расследуют, является ли убийство террористическим актом или преступлением на почве ненависти.Сообщается, что Шмерлинг был убит в день своего рождения. Семья покойного рассказала, что ждала его дома, чтобы отпраздновать. Однако вечеринка-сюрприз обернулась кошмаром.На своей странице в Facebook премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования семье Реувена Шмерлинга.Нетаниягу на своей странице в соцсети Facebook выразил соболезнования семье Шмерлинга. "Мы сделаем все для того, чтобы тот, кто совершил это ужасающее преступление, предстал перед судом", - написал глава израильского правительства.