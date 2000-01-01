08.01 10:21 MIGnews.com
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным спутником США
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma, сообщает ТАСС.
Запуск был произведен с базы ВВС США на мысе Канаверал приблизительно в 20:00 (04:00 мск). Однако информации о выполняемых функциях спутника не сообщается.
Компания Илона Маска была выбрана в качестве оператора запуска и производителя ракеты компанией подчиненной американскому правительству, из-за малой стоимости запуска при помощи многоразовой ракеты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии