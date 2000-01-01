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Ураган `Элеанор` во Франции: новые подробности 08.01 10:50   MIGnews.com

Ураган "Элеанор" во Франции: новые подробности

В результате урагана "Элеанор" во Франции погибли шесть человек, сообщает издание 24heures.

Ранее в СМИ была информация о пяти жертвах и 25 пострадавших, однако в воскресенье, 7 января, было обнаружено тело 80-летнего мужчины, который числился пропавшим без вести. Его нашли в реке департамента Сона и Луара на востоке страны.

На Францию обрушился ураган "Элеонор", принеся с собой ливни. В результате дождей повысился уровень воды в Сене более чем на три метра. Согласно официальным данным, ущерб от урагана оценили в 200 миллионов евро. В связи с угрозой наводнения, в Париже был объявлен желтый уровень метеоопасности.
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