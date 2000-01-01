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Эксперты говорят, что у Ким Чен Ына проблемы с почками 08.01 22:42   MIGnews.com

У Ким Чен Ына проблемы с почками

У лидера КНДР Ким Чен Ына могут быть проблемы с почками. Такие выводы сделали южнокорейские ученые, проанализировав его новогоднее обращение, пишет "Тона ильбо".

Профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука, утверждает, что вибрация, шумы и амплитуда в произношении ряда согласных в речи Ким Чен Ына говорит о том, что у него "скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими".

Подобный анализ не является основанием для диагноза, но его результаты позволяют предположить о слабой функции почек у главы северокорейской республики.

По неподтвержденной информации, Ким Чен Ын страдает от диабета и гипертонии. В прошлом году спецслужбы Южной Кореи сообщили, что за последние четыре года он пополнел на 40 килограммов — с 90 до 130.
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