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08.01 12:22   MIGnews.com

У побережья Китая нефтяной танкер столкнулся с сухогрузом

У восточного побережья Китая столкнулся нефтяной танкер с сухогрузом. В результате на грузовом судне возник пожар с угрозой взрыва, сообщает CCTV.

На данный момент известно о 32 пропавших без вести членов экипажа нефтевоза. Удалось обнаружить лишь одного моряка.

Сообщается, что авария произошла вечером 6 января: иранский танкер Sanchi, шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. На борту грузового судна находились 32 человека (30 – граждане Ирана, 2 – Бангладеша). Связь с ними прервалась.

На борту гонконгского корабля находились 21 член экипажа. Всем удалось спастись. КНР направела на место инцидента четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации утечки топлива. Также к спасательной операции присоединились Южная Корея и США.
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