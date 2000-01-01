08.01 11:29 MIGnews.com

Германия: 12-летний беженец готовил теракт на ярмарке

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Подросток из Австрии вместе с 12-летнем беженцем из Ирака готовили теракт на рождественской ярмарке в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн.Об этом сообщает австрийское агентство APA.18-летний сын албанских иммигрантов был арестован в Вене в январе прошлого года. Отмечается, что он был радикализирован в тюрьме, где он отбывал срок за ограбление в возрасте 16 лет.Однако после своего освобождения вдохновился идеологией джихадистов еще больше.Подросток обвиняется по нескольким пунктам, связанных с террором, включая подстрекательство и инструктаж (будущей террористической атаки) 12-летнего беженца из Ирака, который проживает в Германии.Прокуратура Вены обвинила 18-летнего радикала Лоренца К. в подстрекательстве к насилию, в попытке использовать взрывное устройство и в членстве в террористической организации.