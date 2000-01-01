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08.01 11:29   MIGnews.com

Германия: 12-летний беженец готовил теракт на ярмарке

Подросток из Австрии вместе с 12-летнем беженцем из Ирака готовили теракт на рождественской ярмарке в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн.

Об этом сообщает австрийское агентство APA.

18-летний сын албанских иммигрантов был арестован в Вене в январе прошлого года. Отмечается, что он был радикализирован в тюрьме, где он отбывал срок за ограбление в возрасте 16 лет.

Однако после своего освобождения вдохновился идеологией джихадистов еще больше.

Подросток обвиняется по нескольким пунктам, связанных с террором, включая подстрекательство и инструктаж (будущей террористической атаки) 12-летнего беженца из Ирака, который проживает в Германии.

Прокуратура Вены обвинила 18-летнего радикала Лоренца К. в подстрекательстве к насилию, в попытке использовать взрывное устройство и в членстве в террористической организации.
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