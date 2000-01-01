08.01 13:34 MIGnews.com

Младенца нашли мертвым в уборной пассажирского самолета

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В уборной пассажирского самолета авиакомпании Etihad нашли тело новорожденного младенца. Об этом сообщает Sky News в понедельник, 8 января. Индонезийская полиция задержала женщину по имени Хани – мать погибшего ребенка.Правоохранители подозревают, что 37-летняя женщина родила втайне на борту самолета во время рейса в минувшую субботу Абу-Даби – Джакарта.После этого у пассажирки началось кровотечение, что заставило капитана самолета изменить маршрут в сторону Бангкока. Изначально персонал заметил, что у женщины нездоровый вид и сообщил об этом капитану.Женщина была госпитализирована в больницу в Таиланде. Однако мертвого младенца обнаружили позже по прибытию в Джакарту. Причина смерти ребенка пока не установлена.Младенца, завернутого в полиэтиленовый пакет, обнаружил один из уборщиков лайнера.Отмечается, что подозреваемая работала домработницей в Абу-Даби в течение четырех лет.