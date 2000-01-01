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Житель Иерусалима насиловал дочь с 12 лет до призыва в ЦАХАЛ | Фото: Thinkstock08.01 13:39   MIGnews.com

Житель Иерусалима насиловал дочь с 12 лет до призыва в ЦАХАЛ

Окружной суд Иерусалима предъявил обвинительное заключение жителю города в совершении нескольких сотен секс-преступлений.

Жертвой обвиняемого была его собственная дочь. Отец якобы насиловал ее с возраста 12 лет и до прошлой недели, когда она была призвана в ЦАХАЛ. Отец в этот период два раза в неделю насиловал дочь, совершал акты содомии и непристойные акты.

Отец якобы говорил дочери, что ненавидит ее, и “полюбил” только после того, как между ними начались сексуальные отношения.

Отец снял 75 клипов с половыми актами с дочерью и более 1400 откровенных фотографий.

Обвиняемый также покупал дочери сексуальное нижнее белье и говорил ей, как его носить и какие позы принимать. В дни совершения сексуальных актов отец покупал дочери сладости и подарки и говорил , что любит ее.
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