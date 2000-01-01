09.01 00:49 MIGnews.com

У правящей семьи Катара украли древние индийские украшения

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У членов правящей семьи Катара украли древние индийские украшения, сообщает ТСН.Сообщается, что случай произошел в Венеции во время последнего дня выставки, которая началась ещё в начале осени. Драгоценные брошь и серьги воры взяли с витрины даже не смотря на бдительное наблюдение охранников - похитители смешались с посетителями и бесследно исчезли.В таможенных декларациях стоимость украшений составляет 30 тысяч долларов, но, по мнению некоторых экспертов, их стоимость может быть гораздо выше, и эта цифра может достигать миллионов, поскольку они сделаны из золота и платины, а также были украшены бриллиантами.