Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







У правящей семьи Катара украли древние индийские украшения 09.01 00:49   MIGnews.com

У правящей семьи Катара украли древние индийские украшения

У членов правящей семьи Катара украли древние индийские украшения, сообщает ТСН.

Сообщается, что случай произошел в Венеции во время последнего дня выставки, которая началась ещё в начале осени. Драгоценные брошь и серьги воры взяли с витрины даже не смотря на бдительное наблюдение охранников - похитители смешались с посетителями и бесследно исчезли.

В таможенных декларациях стоимость украшений составляет 30 тысяч долларов, но, по мнению некоторых экспертов, их стоимость может быть гораздо выше, и эта цифра может достигать миллионов, поскольку они сделаны из золота и платины, а также были украшены бриллиантами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:02
Жители мегаполисов приняли участие в пикантном флешмобе
01:38
Ученые назвали ягоду для укрепления сосудов
23:31
15 террористов ликвидировали в Афганистане
22:42
У Ким Чен Ына проблемы с почками
21:58
Германский депутат подал в суд на больного иранского аятоллу
21:38
Реклама H&M: черный ребенок – "лучшая обезьяна"
21:02
Глава МИД Германии: У Европы самый трудный период
20:50
Появились фото беспилотников, атаковавших Хмеймим
20:27
Шарен Хаскель не исключат из "Ликуда"
18:49
В Иордании арестованы 17 членов ISIS, готовившие теракт
18:45
ЕС расширил санкции против КНДР
18:28
Израиль: школьных каникул станет меньше
18:05
Тереза Мэй вступилась за психическое здоровье Трампа
17:53
В Индии пересмотрят наказание за однополые связи
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus