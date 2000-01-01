08.01 14:12 MIGnews.com

Покушение на футболистов "Боруссии": виновник признал вину

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Обвиняемый в покушении на убийство 28 членов футбольного клуба "Боруссия", гражданин России и Германии Сергей В., признал, что это он взорвал бомбу, но заверил, что не собирался никого убивать, сообщает "Би-би-си".По информации DPA, обвиняемый "глубоко сожалеет о том, что совершил". При этом Сергей В., заявил, что хотел только лишь сымитировать нападение на автобус, поэтому сделал такую бомбу, которая не могла убить кого-либо.Серия взрывов произошла 11 апреля у автобуса футбольной команды в Дортмунде. В результате подрыва защитник "Боруссии" Марк Бартла получил перелом запястья и еще один полицейский лишился слуха. Но инцидент обошелся без жертв.В ходе тщательного разбирательства прокуратура Германии не обнаружила "никаких признаков террористического следа", но возбудили несколько дел по статьям покушение на убийство, незаконном приобретении взрывчатки и нанесение телесных повреждений.Также следователям удалось узнать, что Сергей В., перед взрывом поставил на бирже несколько десятков тысяч евро на понижение. Затем незадолго до матча между "Боруссией" и "Монако" организовал взрыв автобуса дортмундского клуба.Но акции клуба не обвалились и мужчина так и не смог заработать. Кроме того, именно из-за "подозрительной" ставки его и задержали спустя 10 дней после взрыва. По подсчетам издания Bild, , россиянин купил 15 тысяч акций клуба "Боруссия" общей стоимостью 78 тысяч евро. Из-за падения стоимости ценных бумаг он мог заработать 3,9 миллиона евро.