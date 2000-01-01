Покушение на футболистов "Боруссии": виновник признал вину
Обвиняемый в покушении на убийство 28 членов футбольного клуба "Боруссия", гражданин России и Германии Сергей В., признал, что это он взорвал бомбу, но заверил, что не собирался никого убивать, сообщает "Би-би-си".
По информации DPA, обвиняемый "глубоко сожалеет о том, что совершил". При этом Сергей В., заявил, что хотел только лишь сымитировать нападение на автобус, поэтому сделал такую бомбу, которая не могла убить кого-либо.
Серия взрывов произошла 11 апреля у автобуса футбольной команды в Дортмунде. В результате подрыва защитник "Боруссии" Марк Бартла получил перелом запястья и еще один полицейский лишился слуха. Но инцидент обошелся без жертв.
В ходе тщательного разбирательства прокуратура Германии не обнаружила "никаких признаков террористического следа", но возбудили несколько дел по статьям покушение на убийство, незаконном приобретении взрывчатки и нанесение телесных повреждений.
Также следователям удалось узнать, что Сергей В., перед взрывом поставил на бирже несколько десятков тысяч евро на понижение. Затем незадолго до матча между "Боруссией" и "Монако" организовал взрыв автобуса дортмундского клуба.
Но акции клуба не обвалились и мужчина так и не смог заработать. Кроме того, именно из-за "подозрительной" ставки его и задержали спустя 10 дней после взрыва. По подсчетам издания Bild, , россиянин купил 15 тысяч акций клуба "Боруссия" общей стоимостью 78 тысяч евро. Из-за падения стоимости ценных бумаг он мог заработать 3,9 миллиона евро.