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Задержаны бедуинки, подозреваемые в сотрудничестве с ISIS | Фото: Thinkstock08.01 14:25   MIGnews.com

Задержаны бедуинки, подозреваемые в сотрудничестве с ISIS

В Израиле были задержаны две бедуинки по подозрению в планировании теракта в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на ШАБАК в воскресенье, 8 января.

Речь идет о двух жительницах бедуинского города Лакия на юге Израиля. Отмечается, что девушкам были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, связанных с терроризмом. В частности, их обвинили в планировании террористической атаки и сотрудничестве с джихадистской организацией "Исламское Государство", известной как ISIS.

Согласно информации ШАБАКа подозреваемые вступили в контакт с террористами в прошлом году.

Во время допросов девушки признались, что боевики приказали им "совершить террористические нападения на евреев".
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