08.01 14:25 MIGnews.com

Задержаны бедуинки, подозреваемые в сотрудничестве с ISIS

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Израиле были задержаны две бедуинки по подозрению в планировании теракта в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на ШАБАК в воскресенье, 8 января.Речь идет о двух жительницах бедуинского города Лакия на юге Израиля. Отмечается, что девушкам были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, связанных с терроризмом. В частности, их обвинили в планировании террористической атаки и сотрудничестве с джихадистской организацией "Исламское Государство", известной как ISIS.Согласно информации ШАБАКа подозреваемые вступили в контакт с террористами в прошлом году.Во время допросов девушки признались, что боевики приказали им "совершить террористические нападения на евреев".