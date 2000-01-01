08.01 14:56 MIGnews.com

Возросло число жертв взрыва в Идлибе

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По меньшей мере, 25 человек погибли в результате взрыва в сирийской провинции Идлиб в воскресенье, 7 января. Также около 100 человек получили ранения разной степени.По информации сирийская гражданская оборона ("Белые каски") среди погибших 4 детей и 11 женщин.Однако Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что жертвами взрыва стали 34 человека, в том числе 18 мирных жителей.Ранее сообщалось, что целью взрыва была фракция Аджнад аль-Кавказ, состоящая, главным образом, из ветеранов чеченского джихада. Фракция считается крупнейшим образованием состоящим из выходцев с территории бывшего СССР на территории Сирии. В ее состав вошли боевики из другой известной кавказской фракции - Джунд аль-Акса.Штаб Аджнад аль-Кавказ был взорван грузовиком, набитым взрывчаткой.