Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







youtube 08.01 14:56   MIGnews.com

Возросло число жертв взрыва в Идлибе

По меньшей мере, 25 человек погибли в результате взрыва в сирийской провинции Идлиб в воскресенье, 7 января. Также около 100 человек получили ранения разной степени.

По информации сирийская гражданская оборона ("Белые каски") среди погибших 4 детей и 11 женщин.

Однако Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что жертвами взрыва стали 34 человека, в том числе 18 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что целью взрыва была фракция Аджнад аль-Кавказ, состоящая, главным образом, из ветеранов чеченского джихада. Фракция считается крупнейшим образованием состоящим из выходцев с территории бывшего СССР на территории Сирии. В ее состав вошли боевики из другой известной кавказской фракции - Джунд аль-Акса.

Штаб Аджнад аль-Кавказ был взорван грузовиком, набитым взрывчаткой.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:25
Задержаны бедуинки, подозреваемые в сотрудничестве с ISIS
14:12
Покушение на футболистов "Боруссии": виновник признал вину
14:10
Турция: в Европе процветает исламофобия
13:39
Житель Иерусалима насиловал дочь с 12 лет до призыва в ЦАХАЛ
13:34
Младенца нашли мертвым в уборной пассажирского самолета
12:50
СМИ: Израиль и Сауды приступили к борьбе против угрозы Ирана
12:40
Грузовик закупорил "мост мэрии" в Тель-Авиве
12:22
У побережья Китая нефтяной танкер столкнулся с сухогрузом
12:05
UNICEF поставит ЦАХАЛ на одну доску с Боко Харам и Да’иш
11:29
Германия: 12-летний беженец готовил теракт на ярмарке
11:02
На Синай перебросят 200 американских солдат
10:50
Ураган "Элеанор" во Франции: новые подробности
10:33
Иран запретил изучать английский язык в школах
10:21
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным спутником США
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus