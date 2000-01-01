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Жители мегаполисов приняли участие в пикантном флешмобе 09.01 02:02   MIGnews.com

Жители мегаполисов приняли участие в пикантном флешмобе

В подземке Нью-Йорка (США), Берлина (Германия), Праги (Чехия) и Иерусалима (Израиль) прошел флешмоб "в метро без штанов", сообщает агентство Reuters.

Видео из Ютуб
Видео из Ютуб

Данный вид массовых развлечений появился в 2002 году, после того, как семь человек проехались в общественном транспорте Нью-Йорка. Теперь такие мероприятия устраивают сотни людей в разных городах и странах.

Видео из Ютуб
Видео из Ютуб

Условие флешмоба простое - участники должны снять свои штаны , проехаться в подземке, надеть брюки и спокойно выйти из подземки.

Видео из Ютуб
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