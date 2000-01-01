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Солдат ЦАХАЛа въехал в столб из-за обезумевших ортодоксов | Фото: amira_a/Flickr08.01 16:55   MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа въехал в столб из-за обезумевших ортодоксов

Израильская полиция расследует инцидент в Бейт-Шемеше, в ходе которого группа ортодоксальных израильтян закидала камнями автомобиль с военнослужащим ЦАХАЛа внутри, в результате чего он попал в аварию и пострадал.

Как рассказал волонтерам спасательной службы "Хацала" 21-летний потерпевший, он проезжал по городскому району Рамат Бейт-Шемеш, когда группа мужчин-хареди начала бросать в его машину камни и мешки с мусором.

По данным полиции, в результате солдат потерял контроль над транспортным средством и въехал в фонарный столб. При этом был сильно поврежден армейский автомобиль, однако сам военнослужащий отделался легкими травмами и несколькими порезами на лице.

"После аварии его автомобиль был окружен кучей толпой людей, которые вели себя словно безумцы. Я подошел к машине, успокоил водителя, обработал его рану и оставался с ним, пока не прибыли сотрудники полиции и скорой помощи", - сказал медик "Хацала".

Солдат на карете "скорой помощи" доставили в столичную больницу "Хадаса Эйн Керем".
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