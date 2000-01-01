08.01 18:49 MIGnews.com

В Иордании арестованы 17 членов ISIS, готовившие теракт

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Иорданские спецслужбы сорвали серию терактов, которую в ноябре прошлого месяца боевики террористической группировки "Исламское государство" планировали совершить на военных и полицейских постах, а также в торговых центрах и местах проповедей последователей умеренного ислама.Как сообщает государственное информагентство Petra, сотрудники разведки Хашимитского королевства задержали 17 членов террористической ячейки и конфисковали оружие и взрывчатые вещества, которые те планировали использовать в ходе атаки.Согласно заявлению спецслужб, чтобы собрать необходимую сумму для оружия, члены ячейки совершили серию ограблений банков и угнали несколько автомобилей. Из приобретенных на местных рынках материалов они изготовили самодельную взрывчатку.Задержанным предъявили различные обвинения, в частности в заговоре, целью которого являлся теракт, и пропаганде идеологии террористической организации.