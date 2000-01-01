08.01 20:50 MIGnews.com

Появились фото беспилотников, атаковавших Хмеймим

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Боевики попытались нанести удар по российским базам Хмеймим и Тартус в Сирии. Данный инцидент произошёл в ночь на субботу, 6 января.Было установлено, что при попытке атаки боевики использовали 13 ударных беспилотников. Фотографии сбитых в воздухе устройств появились в Интернете. Их Министерство обороны РФ опубликовало в социальной сети "ВКонтакте"."Системой обеспечения безопасности российской авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов", - цитирует НТВ сообщение Минобороны."Десять ударных беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус", - отметили в ведомстве.По уточнённым данным, российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль шесть воздушных целей, перехватив внешнее управление. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей.Данный инцидент не повлёк за собой никаких потерь среди российских военных."В настоящее время российскими военными специалистами проводится детальный анализ конструкции, технической начинки и самодельных боеприпасов, захваченных ударных БПЛА. В результате расшифровки данных перехваченных БПЛА определено точное место их запуска", - отмечают в Министерстве обороны РФ.