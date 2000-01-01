08.01 07:37 MIGnews.com

Волна пожаров в Лоде, пострадали семь человек

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Минувшей ночью в Лоде произошли пожары в пяти различных местах.Сгорели девять автомобилей, ранения различной степени тяжести получили семь человек.Первый пожар начался на лестничной площадке на улице Давид Барух. Вслед за этим последовал пожар в жилом здании на бульваре Давид Ха-Мелех. Пожарные спасли жильцов, блокированных в квартирах. Три человека отравились угарным газом.После этого пожарные были заняты на тушении еще трех пожаров, в результате которых никто не пострадал. На улице Хативат Ифтах были сожжены пять автомобилей, на улице Альфаль - еще четыре, на улице Рувен Рубин загорелась комната, в которой стояли баллоны с газом.Департамент пожарной службы начал расследование всех этих инцидентов и пытается установить, существует ли между ними связь.