08.01 09:25 MIGnews.com

Видео: в Идлибе взорвана кавказская фракция джихадистов

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Стали известны подробности гигантского взрыва в Идлибе вечером 7 января.Целью взрыва была фракция Аджнад аль-Кавказ, состоящая, главным образом, из ветеранов чеченского джихада. Фракция считается крупнейшим образованием состоящим из выходцев с территории бывшего СССР на территории Сирии. В ее состав вошли боевики из другой известной кавказской фракции - Джунд аль-Акса.Штаб Аджнад аль-Кавказ был взорван грузовиком , набитым взрывчаткой.В результате взрыва убиты 23 человек. Обрушилось стоявшее рядом жилое здание, еще нескольким зданиям причинен серьезный ущерб.