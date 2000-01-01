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Видео: в Идлибе взорвана кавказская фракция джихадистов 08.01 09:25   MIGnews.com

Видео: в Идлибе взорвана кавказская фракция джихадистов

Стали известны подробности гигантского взрыва в Идлибе вечером 7 января.



Целью взрыва была фракция Аджнад аль-Кавказ, состоящая, главным образом, из ветеранов чеченского джихада. Фракция считается крупнейшим образованием состоящим из выходцев с территории бывшего СССР на территории Сирии. В ее состав вошли боевики из другой известной кавказской фракции - Джунд аль-Акса.

Штаб Аджнад аль-Кавказ был взорван грузовиком , набитым взрывчаткой.

В результате взрыва убиты 23 человек. Обрушилось стоявшее рядом жилое здание, еще нескольким зданиям причинен серьезный ущерб.
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