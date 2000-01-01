Видео: в Идлибе взорвана кавказская фракция джихадистов
Стали известны подробности гигантского взрыва в Идлибе вечером 7 января.
Целью взрыва была фракция Аджнад аль-Кавказ, состоящая, главным образом, из ветеранов чеченского джихада. Фракция считается крупнейшим образованием состоящим из выходцев с территории бывшего СССР на территории Сирии. В ее состав вошли боевики из другой известной кавказской фракции - Джунд аль-Акса.
Штаб Аджнад аль-Кавказ был взорван грузовиком , набитым взрывчаткой.
В результате взрыва убиты 23 человек. Обрушилось стоявшее рядом жилое здание, еще нескольким зданиям причинен серьезный ущерб.