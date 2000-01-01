08.07 10:52 MIGnews.com

Страшные штормы, ливни и оползни в Японии: есть погибшие

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Японские спасательные бригады в субботу, 8 июля, попытались найти выживших в проливных дождях, наводнениях и оползнях, поскольку число погибших за несколько дней ужасной погоды возросло до 16 человек, как сообщает государственная вещательная компания NHK.Власти предостерегают о продолжительных ливнях на выходных, которые могут усугубить ущерб, который летние штормы наносят юго-западной Японии со среды.Некоторые районы были опустошены наводнениями и оползнями, а спасатели и жители пробирались через просторы разбитых, засоленных деревьев, ветвей и грязи.