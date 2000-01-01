08.07 11:35 MIGnews.com

До освобождения Мосула остались "считанные часы"

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Иракские силы безопасности рассчитывают на полный контроль над Мосулом в ближайшие часы, поскольку только несколько метров остаются под контролем боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, как сообщает иракское государственное телевидение в субботу, 8 июля."Остались считанные метры (битвы), и тогда будет объявлена победа", - сказала телеведущая, сославшись на корреспондентов канала, связанного с силами безопасности, сражающимися в редуте "Исламского Государства" в Старом городе Мосула."Это вопрос нескольких часов", - подчеркнула она.Военный представитель, цитируемый телевидением, сказал, что линии обороны боевиков рушатся.Напомним, что боевики ISIS напали на деревню к югу от Мосула, убив нескольких человек, включая двух журналистов, как сообщили источники в службе безопасности в пятницу, 7 июля.Нападение на деревню Имам Гарби оказалось своего рода диверсионным, в партизанском стиле.Два иракских журналиста были убиты, еще двое журналистов были ранены, когда они освещали контрнаступление сил безопасности в пятницу. Неизвестное число мирных жителей и военных также погибли или были ранены в результате столкновений.