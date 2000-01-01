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До освобождения Мосула остались `считанные часы` | Фото: Thinkstock08.07 11:35   MIGnews.com

До освобождения Мосула остались "считанные часы"

Иракские силы безопасности рассчитывают на полный контроль над Мосулом в ближайшие часы, поскольку только несколько метров остаются под контролем боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, как сообщает иракское государственное телевидение в субботу, 8 июля.

"Остались считанные метры (битвы), и тогда будет объявлена победа", - сказала телеведущая, сославшись на корреспондентов канала, связанного с силами безопасности, сражающимися в редуте "Исламского Государства" в Старом городе Мосула.

"Это вопрос нескольких часов", - подчеркнула она.

Военный представитель, цитируемый телевидением, сказал, что линии обороны боевиков рушатся.

Напомним, что боевики ISIS напали на деревню к югу от Мосула, убив нескольких человек, включая двух журналистов, как сообщили источники в службе безопасности в пятницу, 7 июля.

Нападение на деревню Имам Гарби оказалось своего рода диверсионным, в партизанском стиле.

Два иракских журналиста были убиты, еще двое журналистов были ранены, когда они освещали контрнаступление сил безопасности в пятницу. Неизвестное число мирных жителей и военных также погибли или были ранены в результате столкновений.
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