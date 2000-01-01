08.07 15:17 MIGnews.com

В Кении исламистские боевики линчевали 9 невинных

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Подозреваемые исламистские боевики обезглавили 9 человек во время нападения в ночь на субботу, 8 июля, в деревне в кенийском прибрежном районе Ламу, как сообщили в полиции, спустя несколько дней после того, как сомалийские боевики убили 3 полицейских во время нападения на соседнюю деревню.Полиция сообщила, что были обнаружены 9 тел погибших. Свидетель, который попросил не называть его имени, подтвердил число погибших."Они напали на деревни Джима и Пандангуа и убили 9 человек. Их убили, как кур, используя ножи", - сказал свидетель.Детали происшествия уточняются.