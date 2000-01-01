08.07 17:33 MIGnews.com
Десятки мигрантов пропали без вести у берегов Ливии
Не менее 35 беженцев считаются пропавшими без вести в результате крушения надувной лодки у берегов Ливии.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Гарабулли, расположенного в 60 километрах к востоку от Триполи в субботу, 8 июля.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя береговой охраны.
По данным агентства, среди мигрантов были семь детей.
Сообщается, что более 85 мигрантов были спасены. Среди них – выходцы из Нигерии, Сенегала, Камеруна, Кот-д'Ивуара и Ганы.
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