08.07 17:33 MIGnews.com

Десятки мигрантов пропали без вести у берегов Ливии

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Не менее 35 беженцев считаются пропавшими без вести в результате крушения надувной лодки у берегов Ливии.Инцидент произошел в районе населенного пункта Гарабулли, расположенного в 60 километрах к востоку от Триполи в субботу, 8 июля.Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя береговой охраны.По данным агентства, среди мигрантов были семь детей.Сообщается, что более 85 мигрантов были спасены. Среди них – выходцы из Нигерии, Сенегала, Камеруна, Кот-д'Ивуара и Ганы.