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YouTube 08.07 17:33   MIGnews.com

Десятки мигрантов пропали без вести у берегов Ливии

Не менее 35 беженцев считаются пропавшими без вести в результате крушения надувной лодки у берегов Ливии.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Гарабулли, расположенного в 60 километрах к востоку от Триполи в субботу, 8 июля.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя береговой охраны.

По данным агентства, среди мигрантов были семь детей.

Сообщается, что более 85 мигрантов были спасены. Среди них – выходцы из Нигерии, Сенегала, Камеруна, Кот-д'Ивуара и Ганы.
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