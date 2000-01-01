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YouTube 08.07 20:29   MIGnews.com

Египет: убито 14 боевиков, связанных с терактом на Синае

Министерство внутренних дел Египта сообщило, что в субботу, 8 июля, силы безопасности ликвидировали 14 джихадистов, причастных к серии смертоносных нападений в северном Синае 7 июля.

Ранее сообщалось, что силы безопасности убили 40 нападавших, столкнувшись с экстремистами в Северном Синае, где ISIS ведет свою террористическую деятельность.

Отмечается, что операция проходила в районе города Исмаилия на севере Синайского полуострова, передает агентство Reuters.

Напомним, что в пятницу, 7 июля, боевики "Исламского Государства" совершили серию терактов на нескольких контрольно-пропускных пунктах на Синае. Жертвами теракта стали военнослужащие и сотрудники сил внутренней безопасности арабской республики. Сообщается о 23 убитых и 33 раненых солдат и офицеров.

Власти назвали теракт одним из самых кровавых нападений на силы безопасности за последние годы.

В общей сложности за два дня боевых действий ликвидировано более 50 террористов и несколько единиц их техники.
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