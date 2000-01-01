08.07 07:48 MIGnews.com

Боевики ISIS ответственны за теракт на Синае: 26 погибших

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Террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за серию смертоносных нападений в северном Синае в Египте в пятницу, 7 июля.Напомним, что число погибших в серии терактов на нескольких контрольно-пропускных пунктах на Синае, возросло до 26 человек.Жертвами были египетские солдаты. Ранее сообщалось, что в результате нападения погибли 10 человек.Среди погибших был высокопоставленный офицер спецслужб, полковник Ахмед эль-Манси. По меньшей мере, 20 человек получили ранения в результате нападения.Военные заявили, что силы безопасности убили 40 нападавших, столкнувшись с экстремистами в Северном Синае, где ISIS ведет свою террористическую деятельность.После атаки нападавшие разграбили контрольно-пропускной пункт, взяв оружие и боеприпасы. Неясно, взяли ли они и бронетранспортеры.