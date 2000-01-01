08.07 08:21 MIGnews.com

Полиции Гамбурга удалось восстановить порядок в городе

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Полиция одержала верх в Гамбурге после дня столкновений с антикапиталистическими протестующими, пытающимися сорвать саммит глав государств "большой двадцатки" (G20).Вооруженные полицейские спецназовцы были вовлечены в столкновения после того, как активисты провели большую часть дня, пытаясь отнять контроль над улицами более чем у 15 000 полицейских, разжигая огонь, грабя и строя баррикады.К концу дня встреч лидеров стран G20 полиция штурмовала последние оплоты, которые собрались в районе Шэнценфиртель, известном своей левой активностью.Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переизбрания, и надеется укрепить растущую глобальную лидерскую роль Германии, продемонстрировав свою неизменную приверженность свободе слова, собраний и инакомыслия, проведя саммит в центре города.Протестующие сжигали автомобили и грузовики, разбивали окна в банках, разграбили розничные магазины и швыряли тротуарные плиты и другие предметы, прежде чем полиции удалось восстановить порядок.Около 197 офицеров получили ранения после двухдневных столкновений в портовом городе. Полиция провела 19 арестов и задержала еще десятки человек.