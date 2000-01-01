08.08 14:45 MIGnews.com

В Чечне самолет протаранил автомобиль

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В Чечне произошло ДТП с участием легкомоторного самолета и автомашины.Авария произошла на окраине станицы Червленной Шелковского района республики в тот момент, когда пилот решил использовать в качестве взлетной полосы шоссе.Большинству из водителей удалось уйти от столкновения с крылатой машиной, но одному не повезло. Несмотря на то, что в результате удара и самолет, и авто не подлежат восстановлению, оба участника дорожно-транспортного происшествия остались в живых и были госпитализированы.Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.