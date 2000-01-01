08.08 12:15 MIGnews.com

В Твери обрушилось здание речного вокзала

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Бывший речной вокзал в Твери, который находится в аварийном состоянии, частично обрушился в ночь на вторник, ради безопасности прохожих здание оцеплено, сообщило правительство Тверской области."В ночь с 7 на 8 августа в Твери произошло частичное обрушение стены здания речного вокзала. Людей в помещении на этот момент не находилось, пострадавших нет. Разрушено перекрытие и часть южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 квадратных метров", — говорится в сообщении.По поручению губернатора Игоря Рудени на место происшествия прибыл заместитель председателя правительства региона Андрей Белоцерковский."Здание, требующее полной реставрации, находится в аварийном состоянии и было законсервировано. Велся подбор инвестора для проведения работ. Обрушение произошло в силу конструктивных особенностей здания и изношенности материалов. Не исключено дальнейшее разрушение, поэтому сейчас главная задача — обеспечить безопасность людей на объекте", — отметил Белоцерковский.Он также сообщил, что будет проведена экспертиза, по результатам которой специалисты решат дальнейшую судьбу здания.С момента поступления информации об обрушении у речного вокзала дежурят сотрудники полиции и ГУ МЧС России по Тверской области, здание оцеплено.