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flickr 08.08 12:04   MIGnews.com

Жертву 11 сентября идентифицировали спустя 16 лет

Спустя почти 16 лет после терактов в Нью-Йорке, экспертам удалось идентифицировать останки одной из жертв.

Имя погибшего не разглашается по просьбе семьи. Идентификация стала возможной после использования новой технологии ДНК-тестирования, пишет The Guardian.

Всего экспертам удалось установить личности 1641 жертвы. Около 40% погибших до сих пор не опознаны.

11 сентября 2001 года в США боевики "Аль-Каиды" угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли примерно 3 тысячи человек.
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