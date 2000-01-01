08.08 12:04 MIGnews.com

Жертву 11 сентября идентифицировали спустя 16 лет

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Спустя почти 16 лет после терактов в Нью-Йорке, экспертам удалось идентифицировать останки одной из жертв.Имя погибшего не разглашается по просьбе семьи. Идентификация стала возможной после использования новой технологии ДНК-тестирования, пишет The Guardian.Всего экспертам удалось установить личности 1641 жертвы. Около 40% погибших до сих пор не опознаны.11 сентября 2001 года в США боевики "Аль-Каиды" угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли примерно 3 тысячи человек.