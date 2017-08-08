Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Мятеж в Меа Шаарим из-за приезда Либермана 08.08 14:03   MIGnews.com

Мятеж в Меа Шаарим из-за приезда Либермана

Ультра-ортодксы в квартале Меа Шаарим , Иерусалим взбунтовались узнав о визите министра обороны Авигдора Либермана.

По сообщениям в социальных сетях, Либерман приехал к раввину Ицхаку Фиреру.




Ортодоксы атаковали силы полиции , вызванные на подмогу министру, забросав полицейских бутылками и камнями.

В ходе мятежа один из его участников нечаянно ранил свою собственную восьмилетнюю дочь. Девочка эвакуирована в больницу. Ее состояние оценивается как легкое.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:09
Китай, США и Россия – снова вместе, снова рядом
15:06
Археологи нашли потерянный дом апостолов Иисуса Христа
14:45
В Чечне самолет протаранил автомобиль
14:33
Иордания и ПА создали "штаб защиты аль-Аксы"
14:24
Немке ампутировали руки и ноги после укуса комара
13:20
Фаине Киршенбаум предъявлено обвинение
12:57
Торговля в шабат: БАГАЦ требует закрыть киоски в Тель-Авиве
12:15
В Твери обрушилось здание речного вокзала
12:04
Пиво в супермаркетах - опаснее наркотиков
12:04
Жертву 11 сентября идентифицировали спустя 16 лет
11:44
"Шефтель может поменять фамилию на Азария"
11:19
ООН требует расследовать нарушенимя "Хизбаллы"
10:05
СМИ: Жена Абромовича - связная между Трампом и Россией
10:01
Коллапс Teva продолжается на Уолл-Стрит
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus