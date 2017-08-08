08.08 14:03 MIGnews.com

Мятеж в Меа Шаарим из-за приезда Либермана

המהומה בעקבות הגעתו של שר הביטחון ליברמן לשכונת מאה שערים בירושלים @Yossi_eli pic.twitter.com/6qH4jgmHyN — חדשות 10 (@news10) August 8, 2017

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Ультра-ортодксы в квартале Меа Шаарим , Иерусалим взбунтовались узнав о визите министра обороны Авигдора Либермана.По сообщениям в социальных сетях, Либерман приехал к раввину Ицхаку Фиреру.Ортодоксы атаковали силы полиции , вызванные на подмогу министру, забросав полицейских бутылками и камнями.В ходе мятежа один из его участников нечаянно ранил свою собственную восьмилетнюю дочь. Девочка эвакуирована в больницу. Ее состояние оценивается как легкое.