08.08 15:42 MIGnews.com

Иранская блоггерша не прилетела в Израиль

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В понедельник в интервью "Reshet Bet" замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели заявил, что иранская журналистка Неда Амин, которой было предложено убежище в Израиле, отложила вылет в Израиль по личным причинам.Хотовели добавил, что израильское консульство связывается с ней.Министерство иностранных дел Израиля проверяет сообщение радиостанции "Reshet Bet" о том, что Неда Амин была арестована в понедельник утром в аэропорту Стамбула.Сообщается, что Неда Амин направлялась в Тель-Авив.Напомним, что прежде чем Израиль предложил Неде Амин убежище, журналистка столкнулась с принудительной депортацией в Иран, где она работала в качестве блоггера писавшего на фарси, на израильском новостном сайте.Как сообщает " The Times of Israel" в 2014 году Амин выехала с Ирана в Турцию.Известно, что иранцев, как правило, не допускают в Израиль из-за враждебности между двумя странами."Эта журналистка сталкивается с реальной опасностью для жизни только потому, что она писала колонку для израильского новостного сайта. В этих очевидно гуманитарных условиях я без колебаний согласился принять ее в качестве беженки», заявил министр внутренних дел Израиля Арье Дери.