08.08 16:26 MIGnews.com
В Саудовской Аравии скончался наследный принц
Скончался Салман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд, один из наследных принцев Саудовской Аравии. Сообщается, что принц умер от сердечного приступа в возрасте 26 лет.
Об этом передает Saudi Press Agency со ссылкой на заявление королевской канцелярии.
По данным арабских СМИ, принц умер от сердечного приступа в возрасте 26 лет. Однако в канцелярии не назвали причины смерти
Салмана бен Абдаллах бен Турки Аль Сауда.
Церемония прощания с принцем пройдет сегодня в мечети Эр-Рияда.
Молитва будет проходить в мечети Имама Турки бин Абдуллы во второй половине дня.
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