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В Саудовской Аравии скончался наследный принц | Фото: Thinkstock08.08 16:26   MIGnews.com

В Саудовской Аравии скончался наследный принц

Скончался Салман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд, один из наследных принцев Саудовской Аравии. Сообщается, что принц умер от сердечного приступа в возрасте 26 лет.

Об этом передает Saudi Press Agency со ссылкой на заявление королевской канцелярии.

По данным арабских СМИ, принц умер от сердечного приступа в возрасте 26 лет. Однако в канцелярии не назвали причины смерти
Салмана бен Абдаллах бен Турки Аль Сауда.

Церемония прощания с принцем пройдет сегодня в мечети Эр-Рияда.

Молитва будет проходить в мечети Имама Турки бин Абдуллы во второй половине дня.
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