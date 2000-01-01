08.08 16:26 MIGnews.com

В Саудовской Аравии скончался наследный принц

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Скончался Салман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд, один из наследных принцев Саудовской Аравии. Сообщается, что принц умер от сердечного приступа в возрасте 26 лет.Об этом передает Saudi Press Agency со ссылкой на заявление королевской канцелярии.По данным арабских СМИ, принц умер от сердечного приступа в возрасте 26 лет. Однако в канцелярии не назвали причины смертиСалмана бен Абдаллах бен Турки Аль Сауда.Церемония прощания с принцем пройдет сегодня в мечети Эр-Рияда.Молитва будет проходить в мечети Имама Турки бин Абдуллы во второй половине дня.