Что ожидает Азарию в тюрьме?

Как известно, 9 августа военнослужащий ЦАХАЛа Эльор Азария отправится отбывать тюремный срок за убийство раненого террориста в Хевроне. Осужденного отправят в военную тюрьму №4 в Црифине, недалеко с родительским домом.
Встречи с родными будут короткими и нечастыми – раз в две недели. Также Азарии запрещено будет пользоваться мобильным телефоном. Лишь иногда он сможет пользоваться обычным телефоном.
Кроме того, Эльор Азария будет делить камеру с девятью арестантами. Также он, как и другие заключенные смогут смотреть телевизор в заранее установленные часы.
Два раза в день их будут строить и проводить переклички. Подъем – в 5:15 утра.
В отпуск Азария сможет уйти не ранее чем после отбытия четверти срока, но только при условии примерного поведения в тюрьме.
Изначально, осужденного планировали отправить в военную тюрьму № 6 под Хайфой, где главным образом там отбывают срок провинившиеся солдаты.
Однако с учетом слабого здоровья родителей Азарии, его решили разместить в пенитенциарном учреждении № 4.
Основной контингент обитателей этой тюрьмы составляют дезертиры, меньшинство – люди, осужденные за преступления с наркотиками.
Из положительных моментов можно отметить наличие в тюрьме психологической службы, библиотеки, кружков по интересам.