08.08 17:26 MIGnews.com

Что ожидает Азарию в тюрьме?

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Как известно, 9 августа военнослужащий ЦАХАЛа Эльор Азария отправится отбывать тюремный срок за убийство раненого террориста в Хевроне. Осужденного отправят в военную тюрьму №4 в Црифине, недалеко с родительским домом.Встречи с родными будут короткими и нечастыми – раз в две недели. Также Азарии запрещено будет пользоваться мобильным телефоном. Лишь иногда он сможет пользоваться обычным телефоном.Кроме того, Эльор Азария будет делить камеру с девятью арестантами. Также он, как и другие заключенные смогут смотреть телевизор в заранее установленные часы.Два раза в день их будут строить и проводить переклички. Подъем – в 5:15 утра.В отпуск Азария сможет уйти не ранее чем после отбытия четверти срока, но только при условии примерного поведения в тюрьме.Изначально, осужденного планировали отправить в военную тюрьму № 6 под Хайфой, где главным образом там отбывают срок провинившиеся солдаты.Однако с учетом слабого здоровья родителей Азарии, его решили разместить в пенитенциарном учреждении № 4.Основной контингент обитателей этой тюрьмы составляют дезертиры, меньшинство – люди, осужденные за преступления с наркотиками.Из положительных моментов можно отметить наличие в тюрьме психологической службы, библиотеки, кружков по интересам.