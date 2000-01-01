08.08 17:59 MIGnews.com

Пилоты сообщили о неполадках до крушения вертолета Apache

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Предварительное расследование инцидента с крушением вертолет ВВС Израиля Apache, показало, что трагедия произошла из-за неисправности ротора вертолета (несущего винта), который обеспечивает подъёмную силу летательному аппарату.За девять минут до крушения пилоты вертолета ВВС Израиля сообщили о технических проблемахВ результате катастрофы пилот вертолета, майор запаса Давид Зохар, погиб. Второй пилот, офицер в чине лейтенанта, тяжело ранен и находится в критическом состоянии.Похороны Давида Захара состоятся во вторник, 8 августа на военном кладбище в Хайфе.