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Пилоты сообщили о неполадках до крушения вертолета Apache | Фото: Thinkstock08.08 17:59   MIGnews.com

Пилоты сообщили о неполадках до крушения вертолета Apache

Предварительное расследование инцидента с крушением вертолет ВВС Израиля Apache, показало, что трагедия произошла из-за неисправности ротора вертолета (несущего винта), который обеспечивает подъёмную силу летательному аппарату.

За девять минут до крушения пилоты вертолета ВВС Израиля сообщили о технических проблемах

В результате катастрофы пилот вертолета, майор запаса Давид Зохар, погиб. Второй пилот, офицер в чине лейтенанта, тяжело ранен и находится в критическом состоянии.

Похороны Давида Захара состоятся во вторник, 8 августа на военном кладбище в Хайфе.
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