08.08 18:56 MIGnews.com

Харедим арестовали за беспорядки в Меа Шеарим

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Шесть харедим были арестованы за нападение на полицейских во время беспорядков в районе Меа Шеарим в Иерусалиме. Во вторник, 8 августа, взбунтовались узнав о визите министра обороны Авигдора Либермана.По сообщениям в социальных сетях, Либерман приехал к раввину Ицхаку Фиреру.Ортодоксы собрались в окрестностях дома, чтобы помешать Либерману добраться к раввину. На место происшествия приехала полиция. В полицейских летели яйца, камни, железные прутья и другие предметы.Также в ходе мятежа один из его участников нечаянно ранил свою собственную восьмилетнюю дочь. Девочка эвакуирована в больницу. Ее состояние оценивается как легкое.