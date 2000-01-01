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Харедим арестовали за беспорядки в Меа Шеарим | Фото: Thinkstock08.08 18:56   MIGnews.com

Харедим арестовали за беспорядки в Меа Шеарим

Шесть харедим были арестованы за нападение на полицейских во время беспорядков в районе Меа Шеарим в Иерусалиме. Во вторник, 8 августа, взбунтовались узнав о визите министра обороны Авигдора Либермана.

По сообщениям в социальных сетях, Либерман приехал к раввину Ицхаку Фиреру.

Ортодоксы собрались в окрестностях дома, чтобы помешать Либерману добраться к раввину. На место происшествия приехала полиция. В полицейских летели яйца, камни, железные прутья и другие предметы.

Также в ходе мятежа один из его участников нечаянно ранил свою собственную восьмилетнюю дочь. Девочка эвакуирована в больницу. Ее состояние оценивается как легкое.
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