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В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие | Фото: Thinkstock08.08 19:28   MIGnews.com

В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие

На западе Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщила Геологическая служба США во вторник, 8 августа.

Землетрясение зафиксировано в провинции Сычуань. Эпицентр толчков залегал на глубине 32 км.

По последним данным, жертвами катастрофы стали 4 человека. Более 30 пострадали.

Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7.
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