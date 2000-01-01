08.08 19:28 MIGnews.com

В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие

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На западе Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщила Геологическая служба США во вторник, 8 августа.Землетрясение зафиксировано в провинции Сычуань. Эпицентр толчков залегал на глубине 32 км.По последним данным, жертвами катастрофы стали 4 человека. Более 30 пострадали.Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7.