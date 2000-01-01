08.08 20:31 MIGnews.com

27 палачей ISIS будут повешены

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В Ираке суд приговорил к смертной казне 27 человек по обвинению в причастности к бойне на авиабазе "Спайкер" в 2014 году. Три года назад боевики ISIS захватили авиабазу, а жертвами террористов стали около 1 700 военных.Как сообщает BBC News, 25 обвиняемых отпустили на свободу за недостатком улик.В июне 2014 года боевики ISIS захватили в плен более полутора тысячи шиитских кадетов. Кровавая бойня произошла на бывшей американской авиабазе "Спайкер" близ города Тикрит.В основном жертвами боевиков стали молодые пилоты, которые проходили тогда обучение. Тела погибших были найдены в массовых захоронениях после освобождения базы.По этому же делу в 2016 году иракский суд приговорил к смертной казни через повешение 36 человек.Уточняется, приговор суда может быть обжалован в федеральном кассационном суде Ирака.Кроме того террористы опубликовали видео и фотографии резни 2014 года. На кадрах солдаты запечатлены стоящие в ряд, а после чего их расстреливают боевики.Некоторые тела жертв были скинуты в реку Тигр, а другие были захоронены. Их тела нашли спустя год, после того как правительственные войска освободили город от боевиков.