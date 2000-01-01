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Ирак: 27 человек будут казнены по делу о резне на авиабазе 08.08 20:31   MIGnews.com

27 палачей ISIS будут повешены

В Ираке суд приговорил к смертной казне 27 человек по обвинению в причастности к бойне на авиабазе "Спайкер" в 2014 году. Три года назад боевики ISIS захватили авиабазу, а жертвами террористов стали около 1 700 военных.

Как сообщает BBC News, 25 обвиняемых отпустили на свободу за недостатком улик.

В июне 2014 года боевики ISIS захватили в плен более полутора тысячи шиитских кадетов. Кровавая бойня произошла на бывшей американской авиабазе "Спайкер" близ города Тикрит.

В основном жертвами боевиков стали молодые пилоты, которые проходили тогда обучение. Тела погибших были найдены в массовых захоронениях после освобождения базы.

По этому же делу в 2016 году иракский суд приговорил к смертной казни через повешение 36 человек.

Уточняется, приговор суда может быть обжалован в федеральном кассационном суде Ирака.

Кроме того террористы опубликовали видео и фотографии резни 2014 года. На кадрах солдаты запечатлены стоящие в ряд, а после чего их расстреливают боевики.

Некоторые тела жертв были скинуты в реку Тигр, а другие были захоронены. Их тела нашли спустя год, после того как правительственные войска освободили город от боевиков.
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