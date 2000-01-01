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YouTube 08.08 20:55   MIGnews.com

Китай: при землетрясении могли погибнуть сотни человек

Жертвами землетрясения в КНР могли стать несколько сотен человек, а тысячи могли пострадать, повреждены свыше 20 тысяч домов.

Об этом сообщает национальная комиссия КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек и 63 пострадавших.

"По предварительным данным, землетрясение могло нанести серьезный ущерб 24 тысячам домов, жертвами могли стать сотни людей, тысячи пострадать", — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Во вторник, 8 августа, на западе Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7.
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