08.08 20:55 MIGnews.com

Китай: при землетрясении могли погибнуть сотни человек

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Жертвами землетрясения в КНР могли стать несколько сотен человек, а тысячи могли пострадать, повреждены свыше 20 тысяч домов.Об этом сообщает национальная комиссия КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.Ранее сообщалось о гибели пяти человек и 63 пострадавших."По предварительным данным, землетрясение могло нанести серьезный ущерб 24 тысячам домов, жертвами могли стать сотни людей, тысячи пострадать", — цитирует РИА Новости заявление ведомства.Во вторник, 8 августа, на западе Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7.