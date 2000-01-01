08.08 21:25 MIGnews.com

Нетаниягу навестил Нива Нехемию, раненого террористом в Явне

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу навестил в больнице Каплан в Реховоте Нива Нехемию, получившего тяжелейшее ножевое ранение в результате теракта в Явне на прошлой неделе.Премьер-министр получил информацию о состоянии здоровья и продолжении лечения Нива от директора медицинского центра Каплан д-ра Карлоса Грузмана и выразил благодарность медперсоналу.Премьер-министр поговорил с Сигаль, женой Нива, и его родителями о его состоянии, о поддержке, оказанной семье после теракта, и рассказал о том, что до приезда в больницу он посетил южный участок разделительного барьера.Премьер-министр отметил героизм Нива, проявленный в сражении с террористом и добавил, что рад, что он быстро восстанавливается. "Ты – наш герой, - сказал глава правительства, - мы очень гордимся тобой, и молимся за тебя".Семья Нива поблагодарила премьер-министра за посещение.