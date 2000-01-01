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Nakonu.com
08.08 21:09 MIGnews.com
Сирена воздушной тревоги в Хоф Ашкелон
Как сообщают источники, жители районного центра Хоф Ашкелон слышали взрыв во вторник, 8 августа.
Информация уточняется.
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