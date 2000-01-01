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Фото: CHLOE EDWARDS09.08 02:32   MIGnews.com

Британцы наблюдали в небе розовую радугу

Редкое атмосферное явление, известное как "розовая радуга", было замечено в понедельник вечером в небе на западе Англии.

Очевидцы, сделавшие снимки необычного явления, описали его как потрясающее и очень красивое.

Это явление возникает, когда обычная радуга появляется в лучах клонящегося к закату солнца, что придает ей непривычный розоватый оттенок.

"Это типичная радуга, вызванная рассеиванием солнечного света в каплях воды в атмосфере, преломляющих солнечный свет, разлагая его на разные цвета", - объяснил ведущий прогноза погоды на Би-би-си Саймон Кинг.

"Второй компонент - это розоватый оттенок заката, возникающий из-за того, что солнечным лучам по мере приближения светила к горизонту приходится проходить через гораздо более толстый слой атмосферы, - сказал он. - В результате цвета с более короткой длиной волны - фиолетовый, синий, зеленый - затухают сильнее, и мы видим только розовый и красный, которые и придают радуге розоватую окраску", - добавил он.
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