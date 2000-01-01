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На юге Израиля разбился военный вертолет 08.08 07:12   MIGnews.com

На юге Израиля разбился военный вертолет

При посадке на авиабазе Рамон на юге Израиля разбился вертолет ВВС Израиля Apache.

За несколько минут до этого пилот вертолета сообщил о серьезных неполадках. За неделю до этого произошел другой серьезный инцидент с вертолетом этого типа. Тогда Apache совершил вынужденную посадку.

Пилот вертолета, майор запаса Давид Зохар, погиб. Второй пилот, офицер в чине лейтенанта, тяжело ранен и находится в критическом состоянии.

Раненного эвакуировали в больничный центр Сорока в Беэр-Шеве.

У 43-летнего майора Зохара, родом из Хайфы, остались четверо детей и вдова.

Причины аварии на настоящий момент неясны.

Командующий ВВС генерал Амир Эшель назначил комиссию расследования инцидента во главе с офицером в чине полковника.

Первоначальное расследование показало, что вертолет перевернулся после выполнения тренировочного задания. Пилот сообщил о технических проблемах, после чего начал сложный маневр по заходу на посадку. Вертолет упал с высоты контрольной башни между двумя взлетно -посадочными полосами на территории военной базы.
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