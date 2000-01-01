На юге Израиля разбился военный вертолет

При посадке на авиабазе Рамон на юге Израиля разбился вертолет ВВС Израиля Apache.
За несколько минут до этого пилот вертолета сообщил о серьезных неполадках. За неделю до этого произошел другой серьезный инцидент с вертолетом этого типа. Тогда Apache совершил вынужденную посадку.
Пилот вертолета, майор запаса Давид Зохар, погиб. Второй пилот, офицер в чине лейтенанта, тяжело ранен и находится в критическом состоянии.
Раненного эвакуировали в больничный центр Сорока в Беэр-Шеве.
У 43-летнего майора Зохара, родом из Хайфы, остались четверо детей и вдова.
Причины аварии на настоящий момент неясны.
Командующий ВВС генерал Амир Эшель назначил комиссию расследования инцидента во главе с офицером в чине полковника.
Первоначальное расследование показало, что вертолет перевернулся после выполнения тренировочного задания. Пилот сообщил о технических проблемах, после чего начал сложный маневр по заходу на посадку. Вертолет упал с высоты контрольной башни между двумя взлетно -посадочными полосами на территории военной базы.