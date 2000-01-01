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В Хургаде белая акула напала на человека | Фото: Thinkstock08.08 08:16   MIGnews.com

В Хургаде белая акула напала на человека

Белые акулы появились в районе курорта Хургада в Египте, в результате нападения одной из них пострадал человек. Об этом сообщили в ситуационно-кризисном центре МИД России.

"Египет – активность агрессивных белых акул в районе Хургады; 1 человек пострадал; последний раз появление здесь акул фиксировалось в 2015 году", - говорится на странице ведомства в Twitter.

Белая акула является одной из самых крупных хищных рыб на земле. Самая опасная для человека акула достигает в длину около пяти метров.

В 2010 году на курорте Шарм-аль-Шейх в результате нападения хищной рыбы погибли несколько туристов, среди которых были россияне. Также погибла женщина из Германии, и пострадали трое граждан РФ и гражданин Украины.

В марте 2015 года на курорте Марса-Алам белая акула откусила ногу немецкому туристу, он погиб по дороге в больницу.
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